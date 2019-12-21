ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский изменил данные пяти фигурантов санкционного списка террористов

Новости » Политика     21.12.2019 - 15:49
Зеленский изменил данные пяти фигурантов санкционного списка террористов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подписал указ, который вводит в силу решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 7 декабря 2019 "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Соответствующий указ №924/2019 Зеленский подписал 21 декабря.

В соответствии со статьей 5 закона "О санкциях" СНБО решил поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения о внесении изменений в персональные санкции.

Так, в тексте решения СНБО уточняются личные данные фигурантов списка - данные лиц, внесенных в список ошибочно из-за полного совпадения фамилии, имени и отчества, были заменены корректными данными. В частности, среди них, Позднякова Анна, Марченко Татьяна, Демченко Светлана, Полянская Оксана и Агапова Виктория.

Указ вступает в силу с момента его обнародования 20 декабря. Контроль за выполнением решения возложено на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, в первый день саммита Европейского союза в Брюсселе главы государств и правительств стран ЕС продлили действие экономических санкций против России на следующие полгода.

Президент подписал указ об усилении обороноспособности Украины Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности
Новости Украины Владимир ЗеленскийСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь