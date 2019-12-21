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Зеленський змінив дані п'ятьох фігурантів санкційного списку терористів

Новини » Політика     21.12.2019 - 15:49
Зеленський змінив дані п'ятьох фігурантів санкційного списку терористів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 7 грудня 2019 "Про внесення змін в персональні спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи (санкції)". Відповідний указ №924/2019 Зеленський підписав 21 грудня.

У відповідності зі статтею 5 закону україни "Про санкції" РНБО вирішила підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції про внесення змін в персональні санкції.

Так, в тексті рішення РНБО уточнюються особисті дані фігурантів списку - дані осіб, внесених у список помилково за повного збігу прізвища, імені та по батькові, були замінені коректними даними. Зокрема, серед них, Позднякова Ганна, Марченко Тетяна Демченко Світлана, Полянська Оксана і Агапова Вікторія.

Указ набирає чинності з моменту його оприлюднення 20 грудня. Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова.

Нагадаємо, у перший день саміту Європейського союзу в Брюсселі глави держав та урядів країн ЄС продовжили дію економічних санкцій проти Росії на наступні півроку.

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