Зеленский не исключил отставку Тарана и Хомчака

Президент Владимир Зеленский не исключает отставку министра обороны Украины Андрея Тарана и главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. По его словам, нужна стабильная ситуация в армии и Минобороны.
Об этом шла речь в интервью главы государства для программы "VIP с Мосейчук" на канале "1+1".
Президент отметил, что сейчас Хомчак и Таран работают над исправлением своих ошибок.
"У нас идет война и нам нужна стабильная ситуация что в армии, что в Министерстве обороны. Есть ошибки, и они (Таран и Хомчак - ред.) их исправляют. Если они все не исправят, будет другая беседа. Реформа идет с начала войны и не останавливается, надо делать резкие шаги", - сказал Зеленский.