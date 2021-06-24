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Зеленский не исключил отставку Тарана и Хомчака

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский не исключает отставку министра обороны Украины Андрея Тарана и главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. По его словам, нужна стабильная ситуация в армии и Минобороны.

Об этом шла речь в интервью главы государства для программы "VIP с Мосейчук" на канале "1+1".

Президент отметил, что сейчас Хомчак и Таран работают над исправлением своих ошибок.

"У нас идет война и нам нужна стабильная ситуация что в армии, что в Министерстве обороны. Есть ошибки, и они (Таран и Хомчак - ред.) их исправляют. Если они все не исправят, будет другая беседа. Реформа идет с начала войны и не останавливается, надо делать резкие шаги", - сказал Зеленский.

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Владимир ЗеленскийРуслан Хомчак