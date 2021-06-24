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Зеленський не виключив відставку Тарана та Хомчака

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський не виключає відставки міністра оборони України Андрія Тарана та головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака. За його словами, потрібна стабільна ситуація в армії та Міноборони.

Про це йшлося в інтерв'ю глави держави для програми "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі "1+1".

Президент зазначив, що наразі Хомчак та Таран працюють над виправленням своїх помилок.

"У нас іде війна і нам потрібна стабільна ситуація що в армії, що в Міністерстві оборони. Є помилки, і вони (Таран та Хомчак - ред.) їх виправляють. Якщо вони всі не виправлять, буде інша бесіда. Реформа іде від початку війни і не зупиняється, треба робити різкі кроки", - сказав Зеленський.

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Володимир ЗеленськийРуслан Хомчак