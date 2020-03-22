Зеленский не исключает введения чрезвычайной ситуации в Украине

Президент Владимир Зеленский на заседании глав ОГА и мэров городов заявил, что не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Об этом написал глава Львовской ОГА Максим Козицкий, который присутствовал на заседании, в Facebook.

Козицкий также написал, что Зеленский заверил в том, что каждая область получит помощь из Китая в равном количестве.

"Президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, если того потребует эпидемиологическая ситуация", - написал он.

Напомним, в Офисе президента сообщили, что украинский лидер провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами городов, обсуждая коронавирус в Украине.

По состоянию на 22 марта, в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

Отметим, по состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении.