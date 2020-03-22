Зеленський не виключає запровадження надзвичайної ситуації в Україні

Президент Володимир Зеленський на засіданні голів ОДА і мерів міст заявив, що не виключає запровадження надзвичайної ситуації на всій території України. Про це написав голова Львівської ОДА Максим Козицькій, який був присутній на засіданні, у Facebook.

Козицькій також написав, що Зеленський запевнив у тому, що кожна область отримає допомогу з Китаю у рівній кількості.

"Президент Володимир Зеленський заявив, що не виключає запровадження надзвичайної ситуації на всій території України, якщо того вимагатиме епідеміологічна ситуація", - написав він.

Нагадаємо, в Офісі президента повідомили, що український лідер провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та мерами міст, обговорюючи коронавірус в Україні.

Станом на 22 березня, у зв'язку з коронавірусом режим надзвичайної ситуації уведений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

Відзначимо, станом на ранок 22 березня 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 531 повідомлення про підозру.