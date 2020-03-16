Президент Украины Владимир Зеленский не исключает введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса. Об этом он заявил в эфире "Свободы слова".

"Пока мы не дошли до этой ситуации, но если это будет нужно мы введем чрезвычайное положение", - заявил Зеленский.

Отметим, ранее источник РБК-Украина в Офисе президента сообщал, что ОП с пятницы рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в Украине, если это потребуется для нераспространения коронавируса COVID-19.

Как известно, на данный момент в Украине в рамках борьбы с распространением коронавируса по всей стране введен карантин: закрыты все учебные заведения, кино, запрещены массовые мероприятия.

Также с 16 марта в Украину запрещен въезд для иностранцев, закрыты 107 из 230 пунктов пропусков, а с 17 марта прекращается авиасообщение, ж/д и автобусные поездки за границу.

Кроме того, в ближайшее время такие ограничительные меры планируют ужесточить. В частности, планируется закрыть метро, внести ограничение в работу общественного транспорта, запретить междугородние перевозки пассажиров.