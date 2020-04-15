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Зеленский не исключает провокации из-за карантина на Пасху

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 13:51
Зеленский не исключает провокации из-за карантина на Пасху
Фото:  Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский просит украинцев не нарушать карантин

Из-за карантина в Украине перед Пасхой возможны провокации. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания у Владимира Зеленского.

Сообщается, что на совещании обсуждалось, что перед Пасхальными праздниками могут возникать провокации с призывами нарушать карантин и вопросы безопасности мероприятий.

"Скопление людей на праздниках, на богослужениях - сегодня самое опасное, что может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен быть сознателен в отношении того, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и людей вокруг", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что говорить об улучшении ситуации с коронавирусом в Украине можно будет после Пасхи.

Он также заявил, что скачка заболеваемости в Украине в последние дни не произошло благодаря сознательности граждан. В то же время он подчеркнул, что расслабляться еще рано и очень опасно.

"Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно двадцатые числа апреля. Именно поэтому важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома", - заявил президент.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийПасхапровокациикарантин
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