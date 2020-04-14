Говорить об улучшении ситуации в Украине сможем после Пасхи, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент заявил, что пока украинец должен осознавать важность карантина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, то сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Об этом он заявил во время совещания по вопросам борьбы с коронавирусом, передает пресс-служба Офиса президента.

Президент отметил, что пока украинец должен осознавать важность карантина

"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", - заявил Зеленский.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случаев заражения коронавирусом. За сутки заразились 270 человек. Это на 55 случаев меньше, чем прошедшие сутки.

Также отметим, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что будут смотреть на динамику, чтобы 24 апреля выходить из карантина. Пока в Украине усиливают карантин и ввели чрезвычайную ситуацию по всей территории страны.

Добавим, Ляшко допускает коллапс системы здравоохранения, если коронавирусом заболеет 10% населения страны. Сейчас Украина идет по сценарию 2% зараженных.