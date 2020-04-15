Зеленський не виключає провокації через карантин на Великдень

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський просить українців не порушувати карантин

Через карантин в Україні перед Великоднем можливі провокації. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради у Володимира Зеленського.

Повідомляється, що на нараді обговорювалося, що перед Великодніми святами можуть виникати провокації з закликами порушувати карантин і питання безпеки заходів.

"Скупчення людей на святах, на богослужіннях - сьогодні найнебезпечніше, що може бути. Поцілунки, причащання, перебування поруч. Це прямий спосіб зараження. І кожен повинен бути свідомий того, що відповідає не тільки за себе, але і за здоров'я та життя своїх близьких, родичів і людей навколо", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що говорити про поліпшення ситуації з коронавірусом в Україні можна буде після Пасхи.

Він також заявив, що стрибка захворюваності в Україні в останні дні не сталося завдяки свідомості громадян. У той же час він підкреслив, що розслаблятися ще рано і дуже небезпечно.

"Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий, визначальний період. Це саме двадцяті числа квітня. Саме тому важливо на Великдень кожному українцю залишатися вдома", - заявив президент.