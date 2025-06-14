Зеленський: Іран допомагаючи Росії, фактично бореться проти України

"Іран, режим, він фактично бореться проти нас, передаючи зброю росіянам. Зброю, технології, ще щось - я не знаю. І тому вони дуже небезпечні", - сказав глава держави.

Однак незважаючи на це, Зеленський зазначив, що українська сторона не бажає ескалації. Він пояснив, що "ми знаємо, чим закінчується будь-яка така трагедія (мова про останні події на Близькому сході - ред.), операція", і якими втратами закінчується війна.

"Але Іран допомогає. І це режим, який допомагає росіянам. І він дає зброю, і ми ось в такій ситуації. І нам, якщо чесно, економічно, це також дуже великі проблеми, як я вам сьогодні сказав про нафту", - додав глава держави.

Президент пояснив, що високі ціни на нафту допомагають Росії, оскільки за рахунок цього РФ має кошти, які використовує на війну.

Також Зеленський заявив, що на його думку, РФ завжди допомагала Ірану, і зараз питання в тому, чи буде Москва робити це відкрито.

"Чи будуть росіяни допомогати Ірану? Я думаю, що вони завжди допомогали, якщо чесно. Питання, чи будуть вони у відкриту допомагати Ірану", - підкреслив Володимир Зеленський.