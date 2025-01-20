Зеленський про інавгурацію Трампа: Україна готова працювати зі США для досягнення миру

Інавгурація Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, Дональд Трамп офіційно став президентом США.

Одразу ж після присяги він виголосив свою першу промову. Зокрема, новий американський лідер пообіцяв запровадити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою, депортувати зі США "злочинців" і оголосити надзвичайну ситуацію в галузі енергетики.

Примітно, що у своїй промові він не сказав нічого про плани завершити війну між Україною та Росією, хоч під час передвиборчої кампанії запевняв, що він знайде рішення за 24 години.

Детально про те, що сказав Трамп під час своєї інавгураційної промови - в матеріалі РБК-Україна.

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