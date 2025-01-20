Зеленский об инаугурации Трампа: Украина готова работать с США для достижения мира

Инаугурация Трампа

Напомним, сегодня, 20 января, Дональд Трамп официально стал президентом США.

Сразу же после присяги он произнес свою первую речь. В частности, новый американский лидер пообещал ввести чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой, депортировать из США "преступников" и объявить чрезвычайную ситуацию в области энергетики.

Примечательно, что в своей речи он не сказал ничего о планах завершить войну между Украиной и Россией, хоть во время предвыборной кампании заверял, что он найдет решение за 24 часа.

Детально о том, что сказал Трамп во время своей инаугурационной речи - в материале РБК-Украина.

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