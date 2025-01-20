ua en ru
Пн, 20 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский об инаугурации Трампа: Украина готова работать с США для достижения мира

Киев, Понедельник 20 января 2025 21:01
UA EN RU
Зеленский об инаугурации Трампа: Украина готова работать с США для достижения мира Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина готова работать с новой администрацией президента США, чтобы достичь мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства подчеркнул, что Трамп - сильный человек. Он пожелал новому американскому президенту и всей Америке успеха.

"Украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира, настоящего мира", - отметил Зеленский.

Инаугурация Трампа

Напомним, сегодня, 20 января, Дональд Трамп официально стал президентом США.

Сразу же после присяги он произнес свою первую речь. В частности, новый американский лидер пообещал ввести чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой, депортировать из США "преступников" и объявить чрезвычайную ситуацию в области энергетики.

Примечательно, что в своей речи он не сказал ничего о планах завершить войну между Украиной и Россией, хоть во время предвыборной кампании заверял, что он найдет решение за 24 часа.

Детально о том, что сказал Трамп во время своей инаугурационной речи - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
NEWS
Зеленский об инаугурации Трампа: Украина готова работать с США для достижения мира
Зеленский об инаугурации Трампа: Украина готова работать с США для достижения мира
DAILY
Новая эра. Чего ждать Украине после инаугурации Трампа и начнутся ли мирные переговоры
Милан Лелич, Роман Кот Новая эра. Чего ждать Украине после инаугурации Трампа и начнутся ли мирные переговоры