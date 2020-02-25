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Зеленський: імпорту немає місця у вугільній галузі України

Новини » Економіка     25.02.2020 - 13:33
Зеленський: імпорту немає місця у вугільній галузі України
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський зобов'язав Оржеля переглянути імпорт вугілля та електроенергії

На сьогодні у вугільній галузі України немає місця імпорту. Про це на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, не може бути мови про імпорт, якщо країни, звідки Україна імпортує вугілля та електроенергію, закривають для неї свої ринки.

"Тому спочатку наше вугілля, наша електроенергія. Якщо якась марка у нас не видобувається, тільки тоді ми можемо починати обговорення імпорту конкретної марки вугілля. Імпорту зараз немає місця в нашій вугільної галузі. Це термінове завдання нашому міністру", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін планує заборонити одному енергоімпортеру мати на ринку понад 30%.

Зазначимо, в серпні дані російської статистики свідчили, що після введення урядом Росії торговельних обмежень на поставку вугілля до України обсяги імпорту скоротилися до 85,3% за місяць. Згідно з торговими санкціями Росії, російським виробникам необхідно отримати спеціальний дозвіл на експорт вугілля до України, який видається терміном на 1 місяць.

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Новини України Володимир ЗеленськийугольимпортЕлектроенергія
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