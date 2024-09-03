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Зеленський і Трюдо обговорили наслідки атаки на Полтаву та посилення ППО України

Вівторок 03 вересня 2024 19:09
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Зеленський і Трюдо обговорили наслідки атаки на Полтаву та посилення ППО України Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили удар РФ по навчальному центру у Полтаві.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.

За словами Зеленського, під час розмови з Трюдо він розповів йому про рятувальну операцію після російського обстрілу Полтави. Прем’єр-міністр Канади висловив співчуття родинам загиблих і всьому українському народові.

"Обговорили продовження оборонної співпраці між Україною та Канадою. Розповів про поточні потреби наших Сил оборони, серед яких додаткові системи ППО та броньована техніка", - написав Зеленський.

Вони також обговорили спільну роботу в межах коаліції дронів та на реалізації двосторонньої безпекової угоди, підписаної 24 лютого поточного року.

"Закликав прем’єр-міністра Канади посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу та відповідних засобів для ударів по військових об’єктах на території країни-агресора", - заявив Зеленський.

Раніше ми писали, що в середині червня прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна надасть Україні понад 15 млн доларів на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Детально про те, яку допомогу Канада надавала Україні з початку вторгнення - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Полтава Джастін Трюдо Війна в Україні
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