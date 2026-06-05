Зеленський і три лідери Європи обговорять, як посадити Путіна за стіл переговорів, - ЗМІ

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини готуються до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За даними джерел, знайомих із підготовкою зустрічі, вона може відбутися ввечері в неділю на території Великої Британії.

При цьому співрозмовники зазначають, що графік українського президента ще може змінитися, тому терміни проведення переговорів не є остаточними.

Європа посилює дипломатичну активність

Майбутня зустріч стане частиною нових дипломатичних зусиль, спрямованих на пошук шляхів завершення війни. Про намір провести переговори із Зеленським раніше заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною і Кремлем", - сказав він, виступаючи на саміті ЄС - Західні Балкани в Тіваті, Чорногорія. "Саме європейці можуть допомогти".

Нова ініціатива після звернення Зеленського

Активізація дипломатичних контактів відбулася після того, як Володимир Зеленський запропонував відновити переговорний процес із Володимиром Путіним, надіславши російському лідеру відкритого листа.

У Лондоні, Парижі та Берліні вважають, що існує можливість підштовхнути Москву до активнішої участі в діалозі на тлі успішних українських операцій із застосуванням безпілотників по об'єктах на території Росії.

ЄС готовий обговорювати власну роль

Додатковим фактором стало уповільнення переговорного процесу, який раніше просувався за посередництва США.

Увага президента Дональда Трампа останнім часом зосереджена на подіях навколо Ірану і ситуації в районі Ормузької протоки.

"У ЄС хтось повинен узяти на себе ініціативу, а у пана Трампа немає на це часу", - заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш в інтерв'ю Bloomberg News. "Він занадто зайнятий Ормузьким конфліктом, і Європа повинна взяти на себе роль у припиненні війни".

Водночас усередині Євросоюзу немає єдиної позиції щодо більш активної участі блоку в нових мирних ініціативах. За інформацією джерел, країни Балтії закликали партнерів діяти обережно, тоді як низка держав виступила за додаткове обговорення можливих кроків.

Окремі розбіжності викликала ідея призначення спеціального представника ЄС для контактів із Володимиром Путіним. Деякі країни підтримали таку ініціативу, проте інші попередили про можливі ризики.

"Це пастка, в яку Росія хоче, щоб ми потрапили, щоб ми обговорювали, хто з ними розмовляє", - сказала на зустрічі Кая Каллас, головний дипломат блоку. "Вони вже вибирають, хто підходить, а хто ні - давайте не потрапляти в цю пастку".