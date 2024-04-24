Зеленський і Шмигаль відреагували на затвердження Сенатом США допомоги для України

Сенат США затвердив законопроект про фінансування військової допомоги Україні на 60 млрд доларів. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякували сенаторам за важливе рішення для обороноздатності нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Зеленський подякував Сенату Конгресу США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні.

"Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього. Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу", - написав глава держави.

Президент також подякував усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроекту виходить за межі політики.

Глава держави зазначив, що цінує підтримку президента США Джо Байдена і додав, що з нетерпінням очікує на швидке підписання законопроекту та надання наступного пакету військової допомоги, що "відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах".

"Далекобійні спроможності України, артилерія та ППО є вкрай важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру", - додав Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також відреагував на доленосне рішення верхньої палати американського Конгресу.

Він зазначив, що під час спілкування з сенаторами в США минулого тижня, зокрема з лідером демократичної більшості Чаком Шумером, отримав запевнення, що підтримка України є беззаперечною, а закон буде ухвалений якнайшвидше.

"Дякуємо за дотримане слово й розраховуємо на продовження потужної підтримки з боку США задля миру й безпеки в Європі", - написав Шмигаль.