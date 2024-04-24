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Зеленский и Шмыгаль отреагировали на утверждение Сенатом США помощи для Украины

Среда 24 апреля 2024 05:07
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Зеленский и Шмыгаль отреагировали на утверждение Сенатом США помощи для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Сенат США утвердил законопроект о финансировании военной помощи Украине на 60 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарили сенаторов за столь важное решение для обороноспособности нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский поблагодарил Сенат Конгресса США за одобрение жизненно необходимой помощи Украине.

"Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, которые проголосовали за него. Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира", - написал глава государства.

Президент также поблагодарил всех американцев, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики.

Глава государства отметил, что ценит поддержку президента США Джо Байдена и добавил, что с нетерпением ожидает скорейшего подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, что "будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах".

"Дальнобойные способности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира", - добавил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также отреагировал на судьбоносное решение верхней палаты американского Конгресса.

Он отметил, что во время общения с сенаторами в США на прошлой неделе, в частности с лидером демократического большинства Чаком Шумером, получил заверения, что поддержка Украины является безоговорочной, а закон будет принят как можно быстрее.

"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе", - написал Шмыгаль.

Помощь Украине от США

Заметим, что предоставление помощи Украине в Штатах затягивалось уже несколько месяцев - спикер Палаты Представителей Майк Джонсон отказывался выносить этот законопроект на голосование.

На прошлой неделе Палата представителей наконец-то приняла законопроект о финансировании помощи Украине.

24 апреля по Киеву (23 апреля по местному времени Вашингтона), законопроект о помощи утвердил Сенат Конгресса США. Теперь документ передадут на подпись президенту США Джо Байдену.

Подробнее о задержке голосования законопроекта, и что повлияло на его принятие можно узнать - в материале РБК-Украина.

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Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине
Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине
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