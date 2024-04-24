Зеленский и Шмыгаль отреагировали на утверждение Сенатом США помощи для Украины
Сенат США утвердил законопроект о финансировании военной помощи Украине на 60 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарили сенаторов за столь важное решение для обороноспособности нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Зеленский поблагодарил Сенат Конгресса США за одобрение жизненно необходимой помощи Украине.
"Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, которые проголосовали за него. Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира", - написал глава государства.
Президент также поблагодарил всех американцев, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики.
Глава государства отметил, что ценит поддержку президента США Джо Байдена и добавил, что с нетерпением ожидает скорейшего подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, что "будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах".
"Дальнобойные способности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира", - добавил Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль также отреагировал на судьбоносное решение верхней палаты американского Конгресса.
Он отметил, что во время общения с сенаторами в США на прошлой неделе, в частности с лидером демократического большинства Чаком Шумером, получил заверения, что поддержка Украины является безоговорочной, а закон будет принят как можно быстрее.
"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе", - написал Шмыгаль.
Помощь Украине от США
Заметим, что предоставление помощи Украине в Штатах затягивалось уже несколько месяцев - спикер Палаты Представителей Майк Джонсон отказывался выносить этот законопроект на голосование.
На прошлой неделе Палата представителей наконец-то приняла законопроект о финансировании помощи Украине.
24 апреля по Киеву (23 апреля по местному времени Вашингтона), законопроект о помощи утвердил Сенат Конгресса США. Теперь документ передадут на подпись президенту США Джо Байдену.
Подробнее о задержке голосования законопроекта, и что повлияло на его принятие можно узнать - в материале РБК-Украина.
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