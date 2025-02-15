Зеленський і Рютте обговорили, як примусити Росію до миру

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели зустріч на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Український лідер наголосив на необхідністі надійних гарантій безпеки..
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал президента.
"Обговорили координацію з країнами-членами Альянсу для формування спільної позиції щодо закінчення війни та примушування Росії до наближення справедливого й тривалого миру. Однією з умов цього мають бути надійні гарантії безпеки для України", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський висловив подяку за підтримку України, проведення в Брюсселі засідань у форматі "Рамштайн" і Ради "Україна - НАТО".
"Ми розраховуємо, що всі ухвалені рішення будуть реалізовані якнайшвидше", - резюмував голова держави.
Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки (Munich Security Conference, MSC) - це міжнародна платформа для обговорення ключових викликів зовнішньої політики та глобальної безпеки. У 2025 році вона проходить з 14 по 16 лютого.
Раніше Зеленський під час конференції заявив, що США ніколи не бачили й не хотіли Україну в НАТО, і це не лише позиція Дональда Трампа, а політика США загалом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.