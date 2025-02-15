Зеленський і Рютте обговорили, як примусити Росію до миру

"Обговорили координацію з країнами-членами Альянсу для формування спільної позиції щодо закінчення війни та примушування Росії до наближення справедливого й тривалого миру. Однією з умов цього мають бути надійні гарантії безпеки для України", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський висловив подяку за підтримку України, проведення в Брюсселі засідань у форматі "Рамштайн" і Ради "Україна - НАТО".

"Ми розраховуємо, що всі ухвалені рішення будуть реалізовані якнайшвидше", - резюмував голова держави.