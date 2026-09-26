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"Зеленський і Путін згодні": Трамп виступив з новою заявою про Patriot для України

18:13 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Питання надання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot обговорювалося не лише з президентом України Володимиром Зеленським, а й із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

Представники ЗМІ поцікавилися в очільника Білого дому, чи встиг він обговорити із Зеленським ракети Patriot.

За словами Трампа, це питання дійсно було у центрі їхньої уваги. Президент США зауважив, що вони витратили на його обговорення чимало часу.

Також американський лідер зазначив, що говорив про ці ракети і з главою Кремля.

"Я багато з ним (Зеленським - ред.) розмовляв - він і Путін погоджуються. Сподіваюся, одного дня, можливо, вже в недалекому майбутньому, можливо, ще до суворої зими, вони укладуть угоду", - заявив Трамп.

Жодних деталей переговорів щодо ракет Patriot очільник Білого дому поки не розкрив.

Україна отримає ліцензії для Patriot

25 вересня Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для протиповітряної оборони Patriot.

За словами глави держави, Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення з цього питання.

Зеленський чітко дав зрозуміти, що цього разу йдеться про конкретні домовленості між Києвом та Вашингтоном.

"Трамп на останній зустрічі зі мною наголосив, що: так, я ухвалив остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає", - розповів Зеленський.

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