"Зеленський і Путін згодні": Трамп виступив з новою заявою про Patriot для України

Представники ЗМІ поцікавилися в очільника Білого дому, чи встиг він обговорити із Зеленським ракети Patriot.

За словами Трампа, це питання дійсно було у центрі їхньої уваги. Президент США зауважив, що вони витратили на його обговорення чимало часу.

Також американський лідер зазначив, що говорив про ці ракети і з главою Кремля.

"Я багато з ним (Зеленським - ред.) розмовляв - він і Путін погоджуються. Сподіваюся, одного дня, можливо, вже в недалекому майбутньому, можливо, ще до суворої зими, вони укладуть угоду", - заявив Трамп.

Жодних деталей переговорів щодо ракет Patriot очільник Білого дому поки не розкрив.