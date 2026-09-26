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"Зеленский и Путин согласны": Трамп выступил с новым заявлением о Patriot для Украины

18:13 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Вопрос предоставления Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot обсуждался не только с президентом Украины Владимиром Зеленским, но и с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

Представители СМИ поинтересовались у главы Белого дома, успел ли он обсудить с Зеленским ракеты Patriot.

По словам Трампа, этот вопрос действительно был в центре их внимания. Президент США отметил, что они потратили на его обсуждение много времени.

Также американский лидер отметил, что говорил об этих ракетах и с главой Кремля.

"Я много с ним (Зеленским - ред.) разговаривал - он и Путин согласны. Надеюсь, однажды, возможно, уже в обозримом будущем, возможно, еще до суровой зимы, они заключат соглашение", - заявил Трамп.

Никаких деталей переговоров по ракетам Patriot глава Белого дома пока не раскрыл.

Украина получит лицензии для Patriot

25 сентября Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина получит лицензии на производство ракет для противовоздушной обороны Patriot.

По словам главы государства, Дональд Трамп принял окончательное решение в этом вопросе.

Зеленский четко дал понять, что в этот раз речь идет о конкретных договоренностях между Киевом и Вашингтоном.

"Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что: да, я принял окончательное решение, лицензии для производства ракет Patriot Украина получит", - рассказал Зеленский.

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