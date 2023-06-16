Зеленський і президент ПАР про ракетні удари Росії: не допомагають відновленню мира

"На жаль, цей день почався із чергової російської терористичної атаки проти України: крилаті та балістичні російські ракети сьогодні показали реальне ставлення, зневажливе, Росії до зусиль щодо відновлення миру і щодо усіх лідерів світу, які намагаються захистити світ від агресії", - заявив він.

Зеленський додав, що Росія є єдиним джерелом війни та єдиною причиною, чому наслідки цієї війни завдають шкоди усьому світу - різним народам на всіх континентах.

Президент переконаний, що лідери африканських країн мають звернути увагу на ракетні удари російських окупантів, оскільки вони свідчать про те, що або російський диктатор Володимир Путін не контролює свою армію та найманців, бо вони б’ють по лідерах інших держав, які після України планують їхати у РФ, або ж Путін є неадекватною людиною.