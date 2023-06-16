Зеленский и президент ЮАР о ракетных ударах России: не помогают восстановлению мира

"К сожалению, этот день начался с очередной российской террористической атаки против Украины: крылатые и баллистические российские ракеты сегодня показали реальное отношение, пренебрежительное, России к усилиям по восстановлению мира и ко всем лидерам мира, которые пытаются защитить мир от агрессии", - заявил он.

Зеленский добавил, что Россия является единственным источником войны и единственной причиной, почему последствия этой войны наносят вред всему миру - разным народам на всех континентах.

Президент убежден, что лидеры африканских стран должны обратить внимание на ракетные удары российских оккупантов, поскольку они свидетельствуют о том, что либо российский диктатор Владимир Путин не контролирует свою армию и наемников, потому что они бьют по лидерам других государств, которые после Украины планируют ехать в РФ, или же Путин является неадекватным человеком.

"Мне кажется, потому что человек не готов видеть мир, хочет стереть и разрушить полностью государство Украина", - заявил Зеленский, добавив, что Путин действует, как террорист.

В свою очередь президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что российские ракетные удары России, свидетелями которых он стал сегодня, не очень хорошо работают для установления мира.

"Сегодня во время нашего визита мы слышали ракетные удары. Такая деятельность не очень хорошо работает для установления мира, поэтому мы говорим о необходимости деэскалации с обеих сторон с тем, чтобы мир смог прийти и проблема была урегулирована", - заявил он.