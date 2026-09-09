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Зеленський і прем'єр Норвегії обговорили ракети-перехоплювачі та програму FREYJA

02:48 09.09.2026 Ср
2 хв
Йшлося не лише про зброю - Україна розраховує на повторення минулорічної підтримки
aimg Катерина Коваль
Фото: зустріч президента України з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере (Офіс президента)

У Осло відбулась зустріч президента України з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, зокрема потребу в ракетах-перехоплювачах для систем Patriot, та підготовку до опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Передусім лідери говорили про посилення протиповітряної оборони. Володимир Зеленський поінформував про потреби України в ракетах-перехоплювачах, насамперед для систем Patriot.

Україна розраховує на підтримку Норвегії, зокрема через механізм PURL, де ця країна - лідер за внесками.

Окремо обговорили подальшу роботу над антибалістичною програмою FREYJA - сторони підбили попередні результати та узгодили наступні кроки.

Детально йшлося і про підготовку України до опалювального сезону. Минулого року Норвегія вже надала значну енергетичну допомогу - тепер лідери обговорили потреби України та можливості Норвегії підтримати країну знову цієї зими.

На початку зустрічі Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю короля Норвегії Гаральда V. Президент зазначив, що для нього важливо бути присутнім на церемонії прощання 9 вересня - Україна цінує підтримку з боку королівської родини та всього норвезького народу.

Нагадаємо, у Норвегії вже заарештували російське судно через вимоги "Нафтогазу" на 4,22 млрд доларів - рішення ухвалили в рамках примусового виконання арбітражного рішення проти Росії.

Крім того, напередодні Дня Незалежності партнери України анонсували одразу кілька оборонних кроків, зокрема Норвегія та інші країни пообіцяли Gripen, SCALP та дронову угоду - від підготовки винищувачів до спільного виробництва дронів.

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НорвегіяУкраїнаВолодимир Зеленський