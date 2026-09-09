Зеленський і прем'єр Норвегії обговорили ракети-перехоплювачі та програму FREYJA

Передусім лідери говорили про посилення протиповітряної оборони. Володимир Зеленський поінформував про потреби України в ракетах-перехоплювачах, насамперед для систем Patriot.

Україна розраховує на підтримку Норвегії, зокрема через механізм PURL, де ця країна - лідер за внесками.

Окремо обговорили подальшу роботу над антибалістичною програмою FREYJA - сторони підбили попередні результати та узгодили наступні кроки.

Детально йшлося і про підготовку України до опалювального сезону. Минулого року Норвегія вже надала значну енергетичну допомогу - тепер лідери обговорили потреби України та можливості Норвегії підтримати країну знову цієї зими.

На початку зустрічі Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю короля Норвегії Гаральда V. Президент зазначив, що для нього важливо бути присутнім на церемонії прощання 9 вересня - Україна цінує підтримку з боку королівської родини та всього норвезького народу.