Зеленський і Навроцький можуть зустрітися найближчими тижнями, - посол Боднар

Фото: Василь Боднар, посол України у Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Кароль Навроцький можуть уже найближчими тижнями провести зустріч.

Як передає РБК-Україна, про це посол України в Польщі Василь Боднар заявив в ефірі RMF FM.

"Ми розмовляли з канцелярією президента, нам сказали, що після засідання ООН буде візит (Навроцького - ред.) в Україну, і зараз ми готуємося до цього", - розповів Боднар, висловивши сподівання, що це станеться найближчими тижнями.

Дипломат уточнив, що Україна розраховує отримати графік візиту Навроцького в Україну "найближчими днями". Але конкретних термінів він не розкрив.

Планується, що лідери насамперед обговорять питання безпеки, оскільки в України і Польщі є спільний ворог у вигляді Росії.

"Польща зараз також перебуває під загрозою з боку Росії, і це не тільки дрони. Це дезінформація, це вплив різних країн ЄС, це Балтійське море, тобто багато речей, які ми маємо узгодити, а також посилити нашу оборону, яка має багато чого, що запропонувати", - додав Боднар.

Плани Навроцького

Нагадаємо, 25 вересня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За словами Навроцького, він уже поспілкувався із Зеленським під час Генасамблеї ООН.

Це, як зазначив польський лідер, був "короткий обмін люб'язностями".

