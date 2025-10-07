Зеленський і Навроцький можуть зустрітися найближчими тижнями, - посол Боднар

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Кароль Навроцький можуть уже найближчими тижнями провести зустріч.
Як передає РБК-Україна, про це посол України в Польщі Василь Боднар заявив в ефірі RMF FM.
"Ми розмовляли з канцелярією президента, нам сказали, що після засідання ООН буде візит (Навроцького - ред.) в Україну, і зараз ми готуємося до цього", - розповів Боднар, висловивши сподівання, що це станеться найближчими тижнями.
Дипломат уточнив, що Україна розраховує отримати графік візиту Навроцького в Україну "найближчими днями". Але конкретних термінів він не розкрив.
Планується, що лідери насамперед обговорять питання безпеки, оскільки в України і Польщі є спільний ворог у вигляді Росії.
"Польща зараз також перебуває під загрозою з боку Росії, і це не тільки дрони. Це дезінформація, це вплив різних країн ЄС, це Балтійське море, тобто багато речей, які ми маємо узгодити, а також посилити нашу оборону, яка має багато чого, що запропонувати", - додав Боднар.
Нагадаємо, 25 вересня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
За словами Навроцького, він уже поспілкувався із Зеленським під час Генасамблеї ООН.
Це, як зазначив польський лідер, був "короткий обмін люб'язностями".