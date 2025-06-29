Зеленський і Макрон на саміті НАТО говорили про виробництво дронів Renault в Україні

Він наголосив що Україна потребує підтримки та військової допомоги для боротьби з Росією на фронті. Глава МЗС зазначив, що Франції вдалося мобілізувати доходи від російських активів, які були заморожені на початку вторгнення, і направити ресурси Україні.

"Важливо, щоб ми продовжували допомагати Україні розвивати її здатність виробляти власне обладнання, і саме це Франція буде робити, співпрацюючи з Україною", - сказав Барро.

Міністр нагадав, що нещодавно було оголошено про виробництво дронів спільно з компанією Renault в Україні.

"Тому що сьогодні потрібно усвідомлювати, що ця війна - це війна дронів і що солдати протистоять один одному за допомогою дронів, тому це дуже важливий аспект, про який президент говорив з Володимиром Зеленським під час саміту НАТО, який відбувся на початку тижня", - сказав він.