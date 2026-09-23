Зеленський і фон дер Ляєн провели напружену зустріч щодо допомоги Україні, - Bloomberg

Згідно з даними ЗМІ, влада ЄС дала зрозуміти Україні, що подальше збільшення фінансування залежатиме від кількох факторів, а сам:

прогресу в ухваленні законодавства для боротьби з тіньовою економікою;

нарощування податкових надходжень;

гармонізації українських норм із законодавством ЄС.

Інсайдери також стверджують, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела напружену зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Український лідер висловив занепокоєння можливим посиленням російської агресії взимку. Окрім того, Київ був незадоволений рішенням ЄС виключити двох російських олігархів із санкційного списку в межах домовленостей щодо продовження обмежень.

Після зустрічі фон дер Ляєн заявила, що подальша оборонна підтримка України буде збільшуватися, а прогрес у проведенні реформ відкриє можливість для додаткової бюджетної допомоги.

За її словами, цього календарного року Україна ще може отримати 37 млрд євро.

Україна звернулася до партнерів із проханням допомогти покрити бюджетний дефіцит у розмірі близько 26 млрд євро (30 млрд доларів), який виник через непередбачені витрати. Крім того, Київ закликав ЄС прискорити надання кредиту на 90 млрд євро.

Водночас ЄС поставив під сумнів частину українських розрахунків і запропонував іншим партнерам, зокрема Канаді, Норвегії та Японії, долучитися до покриття додаткових фінансових потреб.

Зеленський повідомив журналістам, що представники сторін планують знову зустрітися приблизно через сім-десять днів, щоб продовжити переговори. Президент висловив сподівання, що за цей час вдасться знайти рішення.

Також він заявив, що європейські партнери вперше повідомили українській стороні про те, що бачать "зростаючі ризики агресивних кроків Росії проти інших європейських країн".