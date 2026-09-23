Зеленский провел напряженные переговоры с фон дер Ляйен об усилении помощи Украине, - Bloomberg

Согласно данным СМИ, власти ЕС дали понять Украине, что дальнейшее увеличение финансирования будет зависеть от нескольких факторов, а именно:

прогресса в принятии законодательства по борьбе с теневой экономикой;

наращивания налоговых поступлений;

гармонизации украинских норм с законодательством ЕС.

Инсайдеры также утверждают, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела напряженную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Украинский лидер выразил обеспокоенность возможным усилением российской агрессии зимой. Кроме того, Киев был недоволен решением ЕС исключить двух российских олигархов из санкционного списка в рамках договоренностей о продлении ограничений.

После встречи фон дер Ляйен заявила, что дальнейшая оборонная поддержка Украины будет увеличиваться, а прогресс в проведении реформ откроет возможность для дополнительной бюджетной помощи.

По ее словам, в этом календарном году Украина еще может получить 37 млрд евро.

Украина обратилась к партнерам с просьбой помочь покрыть бюджетный дефицит в размере около 26 млрд евро (30 млрд долларов), возникшего из-за непредвиденных расходов. Кроме того, Киев призвал ЕС ускорить предоставление кредита на 90 млрд евро.

В то же время ЕС подверг сомнению часть украинских расчетов и предложил другим партнерам, в частности Канаде, Норвегии и Японии, присоединиться к покрытию дополнительных финансовых потребностей.

Зеленский сообщил журналистам, что представители сторон планируют снова встретиться примерно через семь-десять дней, чтобы продолжить переговоры. Президент выразил надежду, что за это время удастся найти решение.

Также он заявил, что европейские партнеры впервые сообщили украинской стороне о том, что видят "возрастающие риски агрессивных шагов России против других европейских стран".