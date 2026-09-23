RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский провел напряженные переговоры с фон дер Ляйен об усилении помощи Украине, - Bloomberg

10:04 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (Getty Images)

Европейский Союз выдвинул Украине ряд конкретных требований, после выполнения которых Киев может рассчитывать на усиление помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно данным СМИ, власти ЕС дали понять Украине, что дальнейшее увеличение финансирования будет зависеть от нескольких факторов, а именно:

  • прогресса в принятии законодательства по борьбе с теневой экономикой;
  • наращивания налоговых поступлений;
  • гармонизации украинских норм с законодательством ЕС.

Инсайдеры также утверждают, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела напряженную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Украинский лидер выразил обеспокоенность возможным усилением российской агрессии зимой. Кроме того, Киев был недоволен решением ЕС исключить двух российских олигархов из санкционного списка в рамках договоренностей о продлении ограничений.

После встречи фон дер Ляйен заявила, что дальнейшая оборонная поддержка Украины будет увеличиваться, а прогресс в проведении реформ откроет возможность для дополнительной бюджетной помощи.

По ее словам, в этом календарном году Украина еще может получить 37 млрд евро.

Украина обратилась к партнерам с просьбой помочь покрыть бюджетный дефицит в размере около 26 млрд евро (30 млрд долларов), возникшего из-за непредвиденных расходов. Кроме того, Киев призвал ЕС ускорить предоставление кредита на 90 млрд евро.

В то же время ЕС подверг сомнению часть украинских расчетов и предложил другим партнерам, в частности Канаде, Норвегии и Японии, присоединиться к покрытию дополнительных финансовых потребностей.

Зеленский сообщил журналистам, что представители сторон планируют снова встретиться примерно через семь-десять дней, чтобы продолжить переговоры. Президент выразил надежду, что за это время удастся найти решение.

Также он заявил, что европейские партнеры впервые сообщили украинской стороне о том, что видят "возрастающие риски агрессивных шагов России против других европейских стран".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенПомощь УкраинеЕвросоюз