Зеленский: мы все хотим мира, но впереди ждут сложные битвы

"Мы готовимся к еще более активной обороне. Впереди еще более сложные битвы. Мы все хотим победы, но когда она будет, мы все увидим, каждый почувствует, что наступает мир", - заявил президент.

Он отметил, что после выхода оккупантов - сплошная катастрофа и очень много опасностей.

"Мы продвигаемся вперед. Продвигаемся осторожно. И каждый, кто возвращается на эту территорию, тоже должен быть очень осторожен! Еще невозможно возвращаться к обычной жизни, как было. Даже на тех территориях, которые мы возвращаем после боев. Еще нужно подождать. Ждать, когда наша земля будет разминирована. Ждать, когда можно заверить вас, что новые обстрелы невозможны", - рассказал Зеленский.

На востоке Украины ситуация остается очень сложной.

"Российских военных нагоняют на Донбасс, Харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности – как внутренние, так и внешние. Обязательно", - добавил он.