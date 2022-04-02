ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский: мы все хотим мира, но впереди ждут сложные битвы

Новина українською →
Киев, Суббота 02 апреля 2022 01:48
Зеленский: мы все хотим мира, но впереди ждут сложные битвы Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Владимр Зеленский заявил, что Украину ждут впереди сложные битвы. Когда наступит мир, каждый узнает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Мы готовимся к еще более активной обороне. Впереди еще более сложные битвы. Мы все хотим победы, но когда она будет, мы все увидим, каждый почувствует, что наступает мир", - заявил президент.

Он отметил, что после выхода оккупантов - сплошная катастрофа и очень много опасностей.

"Мы продвигаемся вперед. Продвигаемся осторожно. И каждый, кто возвращается на эту территорию, тоже должен быть очень осторожен! Еще невозможно возвращаться к обычной жизни, как было. Даже на тех территориях, которые мы возвращаем после боев. Еще нужно подождать. Ждать, когда наша земля будет разминирована. Ждать, когда можно заверить вас, что новые обстрелы невозможны", - рассказал Зеленский.

На востоке Украины ситуация остается очень сложной.

"Российских военных нагоняют на Донбасс, Харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности – как внутренние, так и внешние. Обязательно", - добавил он.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 38-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой