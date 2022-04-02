Зеленський: ми всі хочемо миру, але попереду чекають складні битви
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну чекають попереду складні битви. Коли настане мир, кожен дізнається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.
"Ми готуємося до ще більш активної оборони. Попереду ще більш складні битви. Ми всі хочемо перемоги, але коли вона буде, ми всі побачимо, кожен відчує, що настає мир", - заявив президент.
Він зазначив, що після виходу окупантів - суцільна катастрофа і дуже багато небезпек.
"Ми просуваємося вперед. Просуваємося обережно. І кожен, хто повертається на цю територію, теж має бути дуже обережний! Ще неможливо повертатися до звичайного життя, як було. Навіть на тих територіях, які ми повертаємо після боїв. Ще потрібно почекати. Чекати, коли наша земля буде розмінована. Чекати, коли можна запевнити вас, що нові обстріли неможливі", - розповів Зеленський.
На сході України ситуація залишається дуже складною.
"Російських військових наганяють на Донбас, Харківський напрямок. Вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємося до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості - як внутрішні, так і зовнішні. Обов'язково", - додав він.
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