Зеленский хочет возобновить карантинные меры поддержки экономики

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает восстановить программы поддержки экономики. Карантинные мероприятия влияют на людей.

Об этом он сказал на совещании по предотвращению распространения COVID-19, сообщает президентская пресс-служба.

"Важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", - сказал Зеленский.

По его данным карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты.

"Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост", - добавил он.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, на прошлой неделе правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.

"А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, которые пострадали из-за введения карантинных ограничений. Государство поддержит предпринимателей", - отметил глава правительства.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 35% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского 60% - не удовлетворены.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", мнения украинцев в отношении решения правительства вести карантин выходного дня разделились поровну. Половина опрошенных (49%) поддерживают, столько же против.