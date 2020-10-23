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Зеленский хочет провести Олимпиаду в Украине

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил об амбициозной спортивной цели Украины провести Олимпийских игр. Проведение Олимпиады будет иметь символическое значение и привлечет иностранных туристов в страну.

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Об этом президент рассказал во время рабочей поездки в Донецкую область, когда участвовал в открытии ледовой арены Mariupol Ice Center, сообщает пресс-служба главы государства.

"Нужно понять, какие для этого шаги необходимо делать - и делать очень быстро. Если это много стоит - можно говорить об объединении и проводить (Олимпийские игры, - ред.) с другой страной. Нам нужен спортивный "Оскар", нам нужна цель", - сказал Зеленский.

Он добавил, что власти развивают инфраструктуру, в частности восстанавливает дороги, для развития туризма в Украине.

Напомним, в сентябре министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил ему начать подготовку страны к Олимпиаде.

В прошлом году президент заявлял о намерениях бороться за участие Украины в проведении Олимпиады.

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