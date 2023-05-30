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Зеленський хоче відкрити в Україні завод виробника танків Challenger та гармат М777

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 травня, провів розмову із представниками британської оборонної компанії BAE Systems. Вона займається виготовленням танків Challenger та гармат М777.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України у Facebook.

Розмову Зеленський провів із виконавчим директором Чарльзом Вудберном, керуючим директором Гебі Костіган і директором із питань співробітництва з Україною Крістіаном Сіаром.

"Обговорили локалізацію виробництва в Україні. Домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом - і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії", - повідомив президент.

Він заявив, що Україна готова стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз.

BAE Systems

Найбільша оборонна компанія Великої Британії, що займається розробками в галузі озброєнь, інформаційної безпеки, аерокосмічній сфері.

За обсягом продажів продукції військового призначення (на яку припадає 96 % виручки) компанія 2021 року посідала 7-ме місце у світі. На 2008 рік була найбільшою компанією у світі з виробництва озброєнь.

Що виробляє компанія і що з цього вже є в Україні

Компанія займається виробництвом винищувачів Eurofighter Typhoon, SEPECAT Jaguar, McDonnell Douglas AV-8B Harrier II та Panavia Tornado.

Також вона виробляє танки Challenger 2, бойові машини піхоти CV90 і Bradley, САУ Archer (прибудуть в Україну протягом літа 2023-го року - ред.) і М777. Ці види озброєнь Україні зобов'язалися передати або вже передали країни Заходу.

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