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Зеленский хочет открыть в Украине завод производителя танков Challenger и гаубиц М777

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 мая, провел разговор с представителями британской оборонной компании BAE Systems. Она занимается изготовлением танков Challenger и гаубиц М777.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Facebook.

Разговор Зеленский провел с исполнительным директором Чарльзом Вудберном, управляющим директором Гэби Костиган и директором по вопросам сотрудничества с Украиной Кристианом Сиаром.

"Обсудили локализацию производства в Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а впоследствии - и мощностей по ремонту и производству продукции компании", - сообщил президент.

Он заявил, что Украина готова стать крупным региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем те, что есть сейчас.

BAE Systems

Крупнейшая оборонная компания Великобритании, занимающаяся разработками в области вооружений, информационной безопасности, аэрокосмической сфере.

По объему продаж продукции военного назначения (на которую приходится 96 % выручки) компания в 2021 году занимала 7-е место в мире. На 2008 год была крупнейшей компанией в мире по производству вооружений.

Что производит компания и что из этого уже есть в Украине

Компания занимается производством истребителей Eurofighter Typhoon, SEPECAT Jaguar, McDonnell Douglas AV-8B Harrier II и Panavia Tornado.

Также она производит танки Challenger 2, боевые машины пехоты CV90 и Bradley, САУ Archer (прибудут в Украину в течение лета 2023-го года - ред.) и М777. Эти виды вооружений Украине обязались передать или уже передали страны Запада.

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