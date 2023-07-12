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Зеленський хоче, щоб нові гарантії діяли до членства в НАТО, а не як Будапештський меморандум

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Гарантії безпеки для України мають діяти до членства нашої країни в НАТО, а не як Будапештський меморандум, у якому немає ніякої конкретики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Вільнюсі.

"Я не вважаю Будапештський меморандум гарантіями безпеки, я не розумію ніякої відповідальності в ньому. Я не бачу там ніякої конкретики, крім того, що Україна була з цим документом і залишилась на самоті", - сказав Зеленський.

Що стосується нового документу, то, за словами президента, він повинен діяти поки Україна не в НАТО. Однак найкращими гарантіями безпеки для нашої країни є членство в Альянсі.

"На шляху до НАТО ми хотіли б мати ті гарантії, які є зараз в нас і мати їх постійно. Ми хочемо мати відповідний документ, щоб допомога була виписана і конкретна. Сьогоднішня рамкова декларація гарантій безпеки відкривають можливість цих двосторонніх потужних документів", - наголосив Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Країни G7 сьогодні, 12 липня, погодять принципи гарантій безпеки для України. Це станеться у рамках саміту НАТО, який проходить у Вільнюсі.

В уряді Великої Британії заявили, що сьогодні партнери G7 на полях саміту НАТО погодять спільну декларацію для довгострокових домовленостей щодо безпеки України.

Очікується, що її підпишуть сьогодні всі члени "Великої сімки". У Британії назвали майбутні гарантії "історичними" і заявили, що вони стануть великим кроком для припинення війни.

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Володимир ЗеленськийНАТОГарантії безпеки