Зеленський хоче провести саміт формули миру у липні

"Скоро - 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру - саміт світової більшості", - заявив Зеленський.

Глава держави запросив лідерів країн "Великої сімки" приєднатися до формули миру для завершення війни в України.

Президент пояснив, що Україна розробила формулу миру таким чином, що кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. За словами Зеленського, "кожен у світі може обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати".

Формула миру

Нагадаємо, у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський на саміті G20 представив формулу миру. Вона полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських військ з окупованих територій.

Пізніше українська влада заявила про намір провести саміт формули миру. У Швеції заявили, що готові обговорити можливість проведення саміту у Копенгагені перед самітом НАТО.

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