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Зеленский хочет провести саммит формулы мира в июле

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина хочет провести саммит формулы мира. Это может произойти в июле, когда с начала полномасштабного вторжения РФ пройдет 500 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на рабочей сессии саммита G7.

"Скоро - 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира - саммит мирового большинства", - заявил Зеленский.

Глава государства пригласил лидеров стран "Большой семерки" присоединиться к формуле мира для завершения войны в Украине.

Президент пояснил, что Украина разработала формулу мира таким образом, что каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. По словам Зеленского, "каждый в мире может выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать".

Формула мира

Напомним, в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.

Позже украинские власти заявили о намерении провести саммит формулы мира. В Швеции заявили, что готовы обсудить возможность проведения саммита в Копенгагене перед саммитом НАТО.

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