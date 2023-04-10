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Зеленський хоче поговорити з прем'єр-міністром Індії, - МЗС

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Індія, Понеділок 10 квітня 2023 17:07
Зеленський хоче поговорити з прем'єр-міністром Індії, - МЗС Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський хоче провести телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступницю міністра закордонних справ України Еміне Джапарову в інтерв'ю телекомпанії CNBC TV18.

Індійська газета Hindu повідомила, що Джапарова закликатиме Індію надіслати "рішуче послання до миру" російському диктатору Володимиру Путіну, який відвідає Індію в липні для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва.

"Ми вважаємо, що активізація політичного діалогу на найвищому рівні є першим кроком до цієї великої мети. Мій президент просить телефонної розмови з прем'єр-міністром. Ми з нетерпінням чекаємо колись зустріти його в Києві", - сказала вона.

Джапарова також зазначила: Україна очікує, що Індія, яка цього року головує у G20, запросить офіційних осіб Києва взяти участь у заходах G20 та активізувати політичний діалог.

Нагадаємо, Джапарова перебуває з дводенним візитом в Індії.

Раніше повідомлялося, що Україна хоче попросити в Індії обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури.

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