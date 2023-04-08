Україна попросить у Індії обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, - ЗМІ

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, як очікується, 10 квітня прибуде до Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hindu .

Джапарова попросить Індію на майбутньому візиті надати гуманітарну допомогу та обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена під час агресії РФ.

"Джапарова, прибуде до Індії у понеділок та проведе міжвідомчий діалог, а також поспілкується зі ЗМІ та аналітичними центрами у столиці країни з метою заручитися підтримкою України в Індії", - йдеться у матеріалі.

The Hindu пише, що Україна запросила у Індії додаткову гуманітарну допомогу, включаючи фармацевтичні препарати та медичне обладнання.