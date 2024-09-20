Зеленський хоче побачити секретну стратегію Білого дому щодо війни в Україні

"Щодо стратегії президента Байдена, авжеж я її не бачив. І якщо він поділиться, з задоволенням", - сказав він.

Стратегія США

Минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена направила Конгресу секретну доповідь про свою стратегію війни в Україні. Звіт надійшов до законодавців 9 вересня.

Після кількох місяців затримки Палата представників, очолювана республіканцями, у квітні ухвалила закон про додаткові витрати на суму 95 млрд доларів, який включав фінансування у розмірі 61 млрд доларів для України, а також мільярди доларів для Ізраїлю, цивільного населення в зонах конфліктів у всьому світі та для "протидії комуністичному Китаю" в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У рамках цього закону Конгрес доручив адміністрації Байдена подати докладну стратегію щодо України до початку червня.

За два з половиною роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії Конгрес схвалив виділення майже 175 млрд доларів допомоги та військової допомоги Україні та союзним країнам.