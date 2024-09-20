Зеленський хоче побачити секретну стратегію Білого дому щодо війни в Україні

Президент Володимир Зеленський не бачив стратегії Білого дому щодо війни в Україні, яку подали до Конгресу США. Але хотів би з нею ознайомитися.
Про це сказав Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Києві.
"Щодо стратегії президента Байдена, авжеж я її не бачив. І якщо він поділиться, з задоволенням", - сказав він.
Минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена направила Конгресу секретну доповідь про свою стратегію війни в Україні. Звіт надійшов до законодавців 9 вересня.
Після кількох місяців затримки Палата представників, очолювана республіканцями, у квітні ухвалила закон про додаткові витрати на суму 95 млрд доларів, який включав фінансування у розмірі 61 млрд доларів для України, а також мільярди доларів для Ізраїлю, цивільного населення в зонах конфліктів у всьому світі та для "протидії комуністичному Китаю" в Індо-Тихоокеанському регіоні.
У рамках цього закону Конгрес доручив адміністрації Байдена подати докладну стратегію щодо України до початку червня.
За два з половиною роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії Конгрес схвалив виділення майже 175 млрд доларів допомоги та військової допомоги Україні та союзним країнам.
Нагадаємо, президент України їде до США, де представить президенту США Джо Байдену план перемоги. Документ передбачає швидкі рішення союзників з жовтня до грудня.