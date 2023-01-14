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Зеленський хоче особисто відвідати ООН на річницю російського вторгнення, - МЗС

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський хоче особисто відвідати ООН та виступити на Генасамблеї напередодні річниці російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову у коментарі Associated Press.

Вона заявила, що Зеленський хотів особисто виступити перед представниками країн ООН, але його візит залежить від багатьох факторів, зокрема і від ситуацію на фронті.

"Наш президент хотів би приїхати, має бажання, але все ще питання, чи буде ситуація з безпекою така, яка дозволить йому приїхати", - сказала Джапарова.

Варто зазначити, посол України в ООН Сергій Кислиця оголосив, що Генеральна Асамблея вже запланувала дебати на високому рівні щодо війни на 23 лютого, а наступного дня, на річницю вторгнення, пройде міністерське засідання Ради Безпеки.

Джапарова у коментарі ЗМІ додала, що президент хотів би, аби ООН ухвалила резолюцію щодо української формули миру, а також підтримала створення спецтрибуналу проти Росії.

Нагадаємо, раніше посол України в Туреччині розповів, що мирний саміт України запланований на 24 лютого. Планується, що він пройде в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

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