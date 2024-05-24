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Зеленський у Харкові провів важливу нараду з оборони та енергетики

Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Харкова та провів нараду з оборони та підготовки до опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента у Telegram.

На нараді глава держави заслухав доповіді з безпеки та оборони Харківської області, зокрема про ситуацію у районі міста Вовчанськ.

Також важливою темою була підготовка до опалювального сезону та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема тема - забезпеченню житлом жителів, які були переміщені з населених пунктів Харківської області, де тривають ворожі обстріли.

"Усе місто, уся Харківська область заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу - як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя", - зазначив Зеленський.

 

Фото: Зеленський приїхав до Харкова (t.me/V_Zelenskiy_official)

Що відбувається у Харківській області

Останніми місяцями російські війська посилили обстріли Харкова, місто фактично щодня перебуває під ворожими ударами. Зокрема, вчора росіяни вдарили ракетами по великій друкарні у Харкові, внаслідок чого загинули сім осіб.

Крім того, окупанти пішли в наступ у Харківській області. Тривають бойові у районі міста Вовчанськ.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що росіяни хотіли захопити Вовчанськ за два дні і дійти до Харкова за п'ять днів. За його словами, наразі загрози для Харкова немає.

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