Зеленський у Харкові провів важливу нараду з оборони та енергетики

На нараді глава держави заслухав доповіді з безпеки та оборони Харківської області, зокрема про ситуацію у районі міста Вовчанськ.

Також важливою темою була підготовка до опалювального сезону та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема тема - забезпеченню житлом жителів, які були переміщені з населених пунктів Харківської області, де тривають ворожі обстріли.

"Усе місто, уся Харківська область заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу - як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя", - зазначив Зеленський.

Фото: Зеленський приїхав до Харкова (t.me/V_Zelenskiy_official)