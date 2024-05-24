Зеленский в Харькове провел важное совещание по обороне и энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков и провел совещание по обороне и подготовке к отопительному сезону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента в Telegram.
На совещании глава государства заслушал доклады по безопасности и обороне Харьковской области, в частности, о ситуации в районе города Волчанск.
Также важной темой была подготовка к отопительному сезону и восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельная тема - обеспечению жильем жителей, перемещенных из населенных пунктов Харьковской области, где продолжаются вражеские обстрелы.
"Весь город, вся Харьковская область заслуживают нашей поддержки, благодарности, нашего уважения - как и каждая украинская община, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь", - отметил Зеленский.
Фото: Зеленский приехал в Харьков (t.me/V_Zelenskiy_official)
В последние месяцы российские войска усилили обстрелы Харькова, город фактически каждый день находится под вражескими ударами. В частности, вчера россияне ударили ракетами по большой типографии в Харькове, в результате чего погибли семь человек.
Кроме того, оккупанты пошли в наступление в Харьковской области. Продолжаются боевые в районе города Волчанск.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что россияне хотели захватить Волчанск за два дня и дойти до Харькова за пять дней. По его словам, пока угрозы для Харькова нет.
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