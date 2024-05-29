Зеленський: готуємося до подальшої активності ворога, чітко розуміємо його завдання

Сили оборони України готуються до подальшої активності російських військ та чітко розуміють їхні завдання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За словами Зеленського, сьогодні він заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, а також міністра оборони Рустема Умєрова щодо ситуації на фронті та подальших дій українських військ.
"Увага всім напрямкам. Готуємось і до подальшої активності ворога - чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь - обов’язково", - зазначив президент.
За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку поточної доби, 29 травня, загальна кількість бойових зіткнень зросла до 60. Найбільша кількість - на Покровському напрямку.
Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українським бійцям вдалося досягти успіху під час контрнаступальних дій у Харківській області.
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