Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: Сибіга поговорив із головою МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Сторони, зокрема, обговорили потенційні переговори України та Росії у Стамбулі.
Як передає РБК-Україна, заяву Сибіги наводить Міністерство закордонних справ України в Telegram.
Сибіга зазначив, що подякував Фідану за запрошення до Туреччини. Український міністр поінформував колегу про останні події на полі бою та в дипломатії.
За словами очільника МЗС України, "епіцентр світової дипломатії" нині перебуває в Туреччині, яка відіграє активну посередницьку роль.
"Я підтвердив прихильність України до миру, нашу негайну і безумовну готовність до повного і тривалого припинення вогню, а також нашу пропозицію про пряму зустріч на найвищому рівні між Україною і Росією. Путін має припинити відкидати припинення вогню й уникати зустрічей із президентом Зеленським", - додав Сибіга.
Він уточнив, що обговорив із главою МЗС Туреччини шляхи просування змістовного мирного процесу.
"Я вдячний своєму колезі за підтримку і цінні поради", - наголосив український міністр.
Нагадаємо, 11 травня Росія запропонувала Україні провести переговори в Стамбулі в четвер, 15 травня.
Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що переговори необхідно провести на найвищому рівні - відразу між ним і російським диктатором Володимиром Путіним.
Росія поки що "тримає в таємниці" склад своєї делегації. Тому невідомо, чи поїде до Стамбула Путін.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.