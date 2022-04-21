Зеленский: готовимся деблокировать Мариуполь военным путем, но нужно оружие

"Сложно сказать, что можно делать с людьми, которым безразлично. Может подчеркнуть, что разблокировка Мариуполя, как и других городов, возможна несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться. И мы готовимся", - сказал Зеленский.

По его словам, для реализации этого варианта по деблокированию Мариуполя требуется помощь партнеров. Он уточнил, что нужно оружие и над этим уже работают.

Зеленский добавил, что второй путь деблокирования Мариуполя - дипломатический. Глава государства отметил, что такие попытки уже были, в том числе через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Пока это не сделано. Все варианты россиянам мы предложили", - подчеркнул Зеленский.