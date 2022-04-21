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Зеленский: готовимся деблокировать Мариуполь военным путем, но нужно оружие

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке деблокирования Мариуполя военным путем. Однако, отметил глава государства, нужно помощь со стороны партнеров, включая поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского по итогам встречи с премьерами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен.

"Сложно сказать, что можно делать с людьми, которым безразлично. Может подчеркнуть, что разблокировка Мариуполя, как и других городов, возможна несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться. И мы готовимся", - сказал Зеленский.

По его словам, для реализации этого варианта по деблокированию Мариуполя требуется помощь партнеров. Он уточнил, что нужно оружие и над этим уже работают.

Зеленский добавил, что второй путь деблокирования Мариуполя - дипломатический. Глава государства отметил, что такие попытки уже были, в том числе через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Пока это не сделано. Все варианты россиянам мы предложили", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня Путину доложили о якобы полном захвате Мариуполя. Глава Кремля выслушал доклад Шойгу и приказал отметить штурм "Азовстали".

Отметим, полный захват Мариуполя российскими войсками не подтвердил президент США Джо Байден. Он заявил, что таких фактов пока нет.

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