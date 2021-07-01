Зеленский готов встретиться с Путиным при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным при одном условии. Российского лидера должно интересовать решение ряда кризисных вопросов.

Об этом Зеленский заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" .

По его словам, подготовка к этому "непростому матчу" продолжается.

"Готов я встретиться и с президентом Путиным - если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России", - заявил Зеленский.

Отметим, президент России Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, решения по украинскому вопросу на сегодня якобы принимаются в США.