Зеленский резко ответил Путину на слова о влиянии США на политику Украины

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" .

На вопрос журналиста о том, зацепила ли его такое заявление Путина, Зеленский ответил: "Нет, я никогда не живу в стереотипах".

"Это выглядит так, если бы я, например, сказал: "а зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?", - сказал он.

Отметим, вчера Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, решения по украинскому вопросу на сегодня принимаются в США.