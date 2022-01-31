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Зеленский готов встретиться с Путиным. Лучше говорить, а не стягивать войска, - Кислица

Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Украинская сторона считает, что вопросы нужно решать на переговорах, а не стягиванием войск и запугиванием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постпреда Украины Сергея Кислицы на открытом заседании Совбеза ООН.

"Мой президент неоднократно отмечал, что готов встретиться с российским коллегой. Если у России есть какие-то вопросы к Украине, то лучше сесть и поговорить, а не стягивать войска и запугивать Украину", - заявил он.

Отметим, ранее в Кремле заявили, что у Путина на открытии Олимпиады в Пекине не планируются двусторонние встречи, в том числе с Зеленским.

Сегодня пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что у Зеленского нет планов в ближайшем будущем посетить Китай, таким образом опровергнув возможность такой встречи.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил Зеленского на переговоры в Москву или Сочи, на что украинский президент обвинил его в цинизме.

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